Feuerwehr Neuss

FW-NE: Resümee über die bisher heißesten Tage des Jahres 2019 | Hohes Einsatzaufkommen in Neuss

Neuss

Nachdem wir in der vergangenen Woche die zwei heißesten Tage seit Beginn der Wetteraufzeichnung hinter uns gebracht haben, kann nun auf Seiten der Feuerwehr ein kleines Resümee gezogen werden. Betrachtet man die Einsatzzahlen, so spiegelt sich scheinbar die Temperatur in der Einsatzhäufigkeit wieder.

Beginnen wollen wir diesen kleinen Rückblick mit Dienstag, den 23.7.2019. Mit einer Maximaltemperatur von 34° noch einer der entspanntesten Tage der letzten Woche. Auch die Einsatzzahlen sind verhältnismäßig normal, mit insgesamt fünf Alarmierungen an diesem Tag. Von Kleinbränden wie einem brennenden Altpapiercontainer in Norf bis hin zu einem abgebrochenen Ast auf der Straße auf der Furth war alles dabei.

Am darauf folgenden Tag, den 24.07.2019 erreichte das Thermometer schon 39° und somit die zweit höchste je gemessene Temperatur in Neuss. Dies spiegelte sich auch in der Einsatzhäufigkeit wieder, insgesamt 22 mal musste die Feuerwehr zu diversen Einsätzen ausrücken. Von witterungsbedingten kleinen Vegetationsbränden bis hin zu ausgelösten Brandmeldeanlage und einem Amtshilfeersuchen der Feuerwehr Grevenbroich bei einem großen Feldbrand in Hemmerden ein durchaus anspruchsvoller Tag.

Der 25.7.2019 welcher als heißester Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahre 1881 in die Geschichtsbücher eingehen wird, war auch für die Feuerwehr Neuss ein anspruchsvoller Tag. Insgesamt 21 Einsätze arbeiteten die Haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr innerhalb von 24 Std. ab. Bei 41° maximaler Lufttemperatur sahen sich die Kräfte der Feuerwehr unteranderem mit einer Havarie eines Sportbootes auf dem Rhein, sowie einem Flächenbrand in Schlicherum konfrontiert, bei dem Rund 10.000 Quadratmeter Stoppelfeld abbrannten.

Am gestrigen Freitag, den 26.7.2019 brachten teils schwere Gewitter in der direkten Umgebung gegen Abend Abkühlung und reduzierten somit auch unsere Einsatzzahlen auf insgesamt acht Einsätze. Was in etwa einem normalen Freitag entspricht.

Zusammen genommen wurden in den letzten vier Tagen insgesamt 56 Einsätze durch die Feuerwehr bearbeitet und abgeschlossen. Abschließend blicken wir auf eine anspruchsvolle Woche zurück, die uns in verschiedenster Art und Weise gefordert hat. Alle Einheiten der Feuerwehr Neuss waren in der letzten Woche im Einsatz, von Feuerlöschboot bis hin zur Drohne.

