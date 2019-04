Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand einer Baumaschine im Stadtteil Lanzerath

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neuss (ots)

Am frühen Mittag geriet auf einem Feld, in der Nähe der Ortslage Lanzerath, ein Bagger aus ungeklärter Ursache in Brand.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuss an der Einsatzstelle eintrafen brannte der Bagger in nahezu voller Ausdehnung, der anfängliche Entstehungsbrand hatte sich rasend schnell ausgebreitet und das gesamte Fahrzeug erfasst. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise unverletzt in Sicherheit bringen. Ein sofortiger Einsatz von mehreren Löschrohren und einem Schaumrohr führte zu einem schnellen Löscherfolg.

Im Einsatz waren drei Löschzüge der haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehr. Nach ca. 1,5 Stunden konnten die Maßnahmen der Feuerwehr für beendet erklärt werden.

Feuerwehr Neuss

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0174 2043398

E-Mail: presse@feuerwehr-neuss.de

http://www.feuerwehr-neuss.de

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell