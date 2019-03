FW-NE: Fahrzeugbrand auf der Autobahn 46

Feuerwehr Neuss

Am späten Nachmittag geriet auf der A 46, in Fahrtrichtung Heinsberg, ein PKW in Brand und führte zu einer gravierenden Beeinträchtigung des Verkehrs.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuss an der Einsatzstelle eintrafen brannte der PKW in nahezu voller Ausdehnung, der Brand hatte sich zusätzlich auf die unmittelbar angrenzende Böschung ausgebreitet. Der sofortige Einsatz von mehreren Löschrohren und einem Schaumrohr führte zu einem schnellen Löscherfolg.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen und die damit verbundene starke Rauchentwicklung war eine Vollsperrung der Autobahn unumgänglich. Nachdem die ersten Löschmaßnahmen beendet waren erfolgte umgehend die Freigabe einer Fahrspur. Nach ca. 1,5 Stunden konnten die Maßnahmen von Feuerwehr und Bergeunternehmen für beendet erklärt werden.

