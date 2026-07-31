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Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Plagiate in der Post/Zöllner finden Fälschungen in Lindauer Paketshops

HZA-UL: Plagiate in der Post/Zöllner finden Fälschungen in Lindauer Paketshops
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Lindau (ots)

Bei der Überprüfung von Postsendungen aus China haben Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit zwei Sendungen mit mutmaßlich gefälsch-ten Schuhen, Brillen, T-Shirts und Kappen sowie eine Uhr verschiedener Luxusartikelhersteller gefunden und sichergestellt.

Die Empfänger haben ihren Wohnsitz in der Schweiz, im Raum St. Gallen bzw. Sargans, die Waren aber an einen sogenannten Grenzpaketshop in Lindau schicken lassen, um diese dann selbst über die Grenze zu bringen.

Insgesamt sind zehn sogenannte Rechtsinhaber (Hersteller der Originalwaren) betroffen, die Originale hätten einen Wert von mehr als 10.000 Euro.

Der Zoll führt regelmäßig Kontrollen in Grenzpaketshops durch. Werden verbotene Waren festgestellt, werden diese noch vor Ort aus dem Verkehr gezogen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Ulm
Pressesprecher
Hagen Kohlmann
Telefon: 0731-9648-10009
E-Mail: presse.hza-ulm@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell

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