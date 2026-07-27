Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Großes Interesse an der Arbeit des Zolls/Info-Tag lockt rund 2500 Besucher auf den Kontrollplatz bei Dornstadt

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Ulm (ots)

Das Wetter spielte mit und die Stimmung war gut als der Ulmer Zoll am gestrigen Sonntag seine vielseitigen Aufgaben und Arbeit der Bevölkerung zeigte.

Rund 2.500 Besucherinnen und Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, sahen in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Jet-Tankstelle an der B10 bei Dornstadt Einsatz- und Spürhundevorführungen, nachgestellte Schwarzarbeitskontrollen, die Gäste konnten sich an Infoständen zu Reisefreimengen und Verbrauchsteuern informieren und beschlagnahmte Waren und Kuriositäten bestaunen oder sich zum Zollberuf informieren. Für Kinder waren Streifenwagenfahrten und eine Fotoaktion geboten, viele haben am Zoll-Quiz teilgenommen. Das Röntgen-Team des Ulmer Zolls erklärte die mobile Großröntgenanlage, zeigte Schmuggelverstecke und lud zum Mitmach-Röntgen am SCAN-Van ein. Ein Einsatzteam zeigte Ausrüstung und Spezialfahrzeuge.

Das Technische Hilfswerk sorgte nicht nur für ausreichend Verpflegung mit Grillwürstchen, Eis und Getränken sondern zeigte ihrerseits Einsatzmittel, Fahrzeuge und bot praktische Einblicke in ihre Arbeit.

Am Ende der Veranstaltung meldeten die eingesetzten Sicherheitskräfte "keine Vorkommnisse" und die Erste-Hilfe-Station: "Wir mussten nur ein Pflaster kleben!" Was jetzt noch fehlt ist die Auslosung der Quiz-Gewinner. 1. Preis: Eine Zollbootfahrt auf dem Bodensee.

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