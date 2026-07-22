Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Erlebe den Zoll!/Großer Info-Tag am 26.07.2026 ab 10 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Jet-Tankstelle an der B10 bei Ulm-Dornstadt

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Ulm (ots)

Anlässlich des Jubiläums "75 Jahre Zoll in Deutschland" präsentiert sich das Hauptzollamt Ulm am 26.07.2026 von 10.00 bis 18.00 Uhr mit einer großen Erlebnis- und Infoveranstaltung auf dem Gelände der alten Jet-Tankstelle an der B10 bei Ulm-Dornstadt.

Es wird geboten: Spürhunde- und Einsatzvorführungen, Röntgenkontrolle zum Mitmachen, Kinder-Foto-Aktionen, Zoll-Quiz mit tollen Preisen, z.B. exklusive Fahrt mit dem Zollboot auf dem Bodensee, Kinderrundfahrten im Streifenwagen, Schwarzarbeitskontrollen, Asservaten-Schau, Info-Stände und Berufsberatung.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Parkplätze befinden sich ausschließlich gegenüber der B10 auf dem ALDI- und REWE Gelände (Durchgang zum Veranstaltungsort durch die Unterführung). Für einen Imbiss und Softdrinks ist gesorgt.

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