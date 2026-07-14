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Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Restaurant-Betreiber beschäftigt Köche und Bedienung illegal

HZA-UL: Restaurant-Betreiber beschäftigt Köche und Bedienung illegal
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Bad Urach/LK Reutlingen (ots)

Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am vergangenen Freitag (10.07.2026) bei Gastro-Kontrollen im Raum Bad Urach in einem indischen Restaurant drei illegal beschäftigte Arbeitnehmer angetroffen. Nun muss sich der Inhaber des Betriebes wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der Hinterziehung von Sozialbeiträgen verantworten.

Als die Beamten den Gastraum betraten, ergriff ein 29-jähriger Servicemitarbeiter unvermittelt die Flucht durch die Küche in Richtung Hinterausgang, wo er direkt den dort wartenden Fahndern in die Arme lief. Er sowie zwei Köche (26 und 28 Jahre alt) waren weder zum Aufenthalt noch zur Arbeitsaufnahme in Deutschland berechtigt.

Der später eintreffende 32-jährige Restaurantbesitzer musste noch vor Ort 1500 Euro Strafsicherheit zahlen; entsprechende Ermittlungserfahren wurden eingeleitet. Die Angestellten mussten die Arbeit beenden und wurden der Ausländerbehörde gemeldet. Zudem informierten die Zöllner die Lebensmittelüberwachung im Hinblick auf mutmaßliche Hygienemängel.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Ulm
Pressesprecher
Hagen Kohlmann
Telefon: 0731-9648-10009
E-Mail: presse.hza-ulm@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell

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