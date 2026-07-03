Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: 25 Kilogramm Marihuana in der Post/Zoll kontrolliert in Logistikzentren

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LK Esslingen (ots)

Zollbeamte haben vorgestern (1. Juli 2026) bei der Überprüfung einer Paketsendung mit Ziel in Frankreich 25 Kilogramm Marihuana gefunden. Die Zöllner öffneten die Sendung in einem Logistikzentrum im Landkreis Esslingen, weil starker Geruch den Inhalt verriet.

Das Paket kam aus Tschechien und sollte an einen Empfänger in Frank-reich. Deshalb wurde das Gemeinsame Zentrum für deutsch-französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl informiert. Die Ermittlungen dauern an; die Drogen wurden sichergestellt. In Frankreich ist der Konsum und Handel von Marihuana illegal.

Der Zoll überprüft regelmäßig verdächtige Post im Hinblick auf Verbotenes, darunter auch Durchfuhrsendungen innerhalb der EU. Hierzu werden Sendungen risikoorientiert ausgesteuert. Neben dem Einsatz von Spürhunden setzt der Zoll zudem auf mobile Röntgentechnik.

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