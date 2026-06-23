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Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zollamt Biberach schließt zum 1. Juli 2026

Biberach (ots)

Das Zollamt Biberach schließt zum 1.Juli 2026. Seine Aufgaben übernehmen die Zollämter Donautal in Ulm und Bodensee-Oberschwaben am Standort Ravensburg.

Bereits im Vorfeld wurden Wirtschaftsbeteiligte in der Region, Verbände und politische Vertreter über den Schritt beteiligt bzw. informiert.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Ulm
Pressesprecher
Hagen Kohlmann
Telefon: 0731-9648-10009
E-Mail: presse.hza-ulm@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell

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