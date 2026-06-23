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Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Kontaktstelle für Kfz-Steuer zieht ins Zollamt Donautal

HZA-UL: Kontaktstelle für Kfz-Steuer zieht ins Zollamt Donautal
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Ulm (ots)

Wer künftig den Ulmer Zoll in Angelegenheiten der Kraftfahrzeugsteuer aufsucht, muss dafür ab dem 1. Juli 2026 zum Zollamt Donautal, Daimlerstraße 15, 89079 Ulm fahren. Bisher war die Kontaktstelle beim Hauptzollamt in der Magirusstraße.

In den Zeiten montags bis donnerstags von 07.30 - 16.00 Uhr sowie freitags von 07.30 - 15.00 Uhr stehen die Beschäftigten des Zollamts für persönliche Auskunft, Abgabe von Anträgen und Unterlagen (Vergünstigungen bei z.B. Schwerbehinderung) sowie Begleichung von Steuerrückständen zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Ulm
Pressesprecher
Hagen Kohlmann
Telefon: 0731-9648-10009
E-Mail: presse.hza-ulm@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell

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