Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Häfler und Lindauer Kontrolleinheiten machen Sonderkontrolle

Ulm (ots)

In der Zeit vom 21.08.2020 bis 23.08.2020, jeweils von 16.00 - 23.00 Uhr, haben die Kontrolleinheiten 21 und 23, sowie die Grenzpolizeiinspektion Lindau, eine gemeinsame Kontrollaktion auf der BAB 96, im Bereich Sigmarszell, durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrolle waren die Aufdeckung zollrechtlicher Verstöße, sowie die allgemeine Aufdeckung von Straftaten. Insgesamt wurden: 11 Verstöße (Straftaten) gegen zollrechtliche Bestimmungen festgestellt und, in diesem Zusammenhang, insgesamt 13260,50EUR an Einfuhrabgaben eingenommen. Des Weiteren wurden drei Vollstreckungsausschreibungen i.H.v. insgesamt 1132,00EUR festgestellt und eingenommen. Dazu kommen noch fünf Fahndungstreffer zur Aufenthaltsermittlung, drei Verstöße gegen das BtMG, ein Verstoß gegen das Waffengesetz (Besitz eines Butterflymessers), zwei Mal unerlaubte Einreise eines Ausländers, sowie ein Verstoß gegen das Kfz-Steuergesetz.

