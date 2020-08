Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zollstreife stoppt Zigarettenschmuggler

Gruibingen / LK Göppingen (ots)

Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Pfullingen erwischten am vergangenen Sonntag bei Kontrollen auf der Autobahn 8 in Höhe des Parkplatzes Am Kornberg bei Gruibingen einen 26-jährigen Bulgaren beim Schmuggel von 10.000 Zigaretten (50 Stangen).

Der Mann meldete auf Befragen zunächst 18 Stangen an. Bei der Nachschau fanden die Zöllner dann weitere 32 Stangen unter der Sitzbank und in Kartons auf der Ladefläche seines Kleintransporters.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen den Fahrer ein und beschlagnahmten die Zigaretten. Er musste außerdem rund 1700 Euro Tabaksteuer sowie 800 Euro Strafsicherheit zahlen, was er noch vor Ort tat.

Der Bulgare war auch dem Weg in die Niederlande. Außer ihm waren noch drei weitere Mitreisende im Fahrzeug.

