HZA-UL: Zoll und Veterinäramt befreien 26 Katzen aus Kleintransporter

Zoll und Veterinäramt befreien 26 Katzen aus Kleintransporter

Gruibingen / LK Göppingen

Zollbeamte einer Pfullinger Kontrolleinheit haben am Samstag 26 junge Katzen aus einem ukrainischen Kleintransporter befreit. Die Tiere waren zusammengepfercht in vier Kartons unter weiterem Gepäck versteckt. Sie hatten weder Wasser noch Nahrung. Zollpapiere und Impfnachweise konnte der 40-jährige Fahrer nicht vorlegen. Veterinäre des Landratsamts Göppingen kümmerten sich um die Unterbringung und Versorgung der Katzen.

Die Zöllner überprüften den Transporter auf der Autobahn 8 in Höhe des Parkplatzes Am Kornberg. Außer dem Fahrer befanden sich noch sechs weitere Personen in dem Fahrzeug.

Gegen den Fahrer aus der Ukraine wurden Strafverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Er musste 1200 Euro Sicherheit hinterlegen.

Zudem leiteten die Beamten Ermittlungen ein, weil sich elf Flaschen (120 Kilogramm) mit Kälteschutzmittel im Transporter befanden, für die der Fahrer ebenfalls keine Zollpapiere hatte.

