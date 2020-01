Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Drogen in Chipsdose mit doppeltem Boden; Spürhündin "Vicky" schlägt an

Gruibingen / LK Göppingen (ots)

Was der Zollbeamte zunächst nicht sah, spürte dann Drogenhund "Vicky" auf. In einem doppelten Boden einer Chipsdose entdeckte der Zoll bei der Kontrolle eines Fernbusses aus Amsterdam vergangenen Freitag auf der Rastanlage Gruibingen (Landkreis Göppingen) an der Autobahn 8 mehrere Tütchen mit insgesamt 25 Gramm Marihuana und Haschisch bei einem 23-jährigen Reisenden.

Der junge Mann hatte noch versucht die Dose in einer Mülltüte an seinem Sitzplatz zu entsorgen, räumte später aber den Besitz der Drogen ein. Bei der ersten Sichtung des Inhalts sahen die Beamten erwartungsgemäß nur die Chips, erst als Rauschgiftspürhündin "Vicky" an der Unterseite der Dose anzeigte, wurden die Zöllner auf den doppelten Boden aufmerksam, der mit Schraubverschluss gesichert war.

Bei einem zweiten Reisenden (20 Jahre alt) fanden die Beamten nochmal 30 Gramm Marihuana und sog. Psilocybin-Pilze.

Gegen die Männer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

