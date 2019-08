Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Sicherheitskooperation Baden-Württemberg; Zoll und Polizei kontrollieren internationale Linienbusse

Tübingen (ots)

Im Rahmen einer Sonderkontrolle haben Beamte des Zolls sowie der Bundes-und Landespolizei am vergangenen Wochenende grenzüberschreitende Linienbusse am ZOB in Tübingen überprüft.

Bei dem Einsatz am Samstag und Sonntag fanden die Beamten in 12 Fällen Kleinmengen Rauschgift, wie Amphetamine, Haschisch und Marihuana. Ein Drogenspürhunde-Team unterstützte die Ermittler bei der Arbeit.

Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und stellten die Drogen sicher. Insgesamt wurden sechs Busse und 166 Reisende überprüft.

