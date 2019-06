Hauptzollamt Ulm

Sicherheitskooperation Baden-Württemberg 18-jähriger Niederländer mit Haschisch erwischt

Stuttgart Eine gemeinsame Streife von Zoll und Bundespolizei hat einen jungen Mann aus den Niederlanden mit 60 Gramm Haschisch erwischt. Die Beamten überprüften den 18-Jährigen am Nachmittag des 11. Juni 2019 am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Die Zöllner fanden das Rauschgift in einer Tüte verpackt in seiner Umhängetasche. Gegen den Niederländer wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt. Das Zollfahndungsamt Stuttgart wurde informiert. Gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 Euro konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

