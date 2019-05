HZA-UL: Zoll deckt Verstöße im Baugewerbe auf

Hauptzollamt Ulm

Ulm

Bei einer erneuten Schwerpunktprüfung im Baugewerbe am 9. Mai 2019 haben Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Ulm insgesamt 29 Verstöße aufgedeckt.

Rund 100 Ermittler des Zolls kontrollierten 19 Baustellen von der Ostalb bis zum Bodensee. 91 Arbeitgeber und knapp 400 Arbeitnehmer wurden befragt, Unterlagen gesichtet und die Buchhaltung ausgewertet.

Ergebnis war: -Verdacht auf Schwarzarbeit (Vorenthalten der Sozialversicherungsbeiträge) in sieben Fällen, -Verdacht auf Verstoß gegen den Mindestlohn in elf Fällen -Verdacht auf illegale Beschäftigung in acht Fällen -Verdacht auf Scheinselbstständigkeit, Leistungsmissbrauch und gegen Aufzeichnungspflichten in jeweils einem Fall.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

