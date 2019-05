Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Vater und Sohn schmuggeln Munition

Gruibingen/LK Göppingen (ots)

Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege in Pfullingen haben am Freitag letzter Woche bei einer Kontrolle auf der Autobahn 8 in Höhe Gruibingen mehrere Patronen für Schrot- und Langwaffen in einem Fahrzeug aus Kroatien gefunden.

Bei der Überprüfung des Gepäcks entdeckten die Zöllner zunächst eine Packung mit 15 Gewehrpatronen versteckt im Turnschuh des 22-jährigen Mitfahrers. Unter Einsatz eines Hohlraumsichtgerätes fanden die Beamten anschließend noch zwei Schrotpatronen hinter der Seitenverkleidung des PKW.

Gegen Vater (54 Jahre) und Sohn wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetzt eingeleitet. Zudem schalteten die Beamten das Zollfahndungsamt Stuttgart für weitere Ermittlungen ein. Die Munition wurde beschlagnahmt.

