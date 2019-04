Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Steuerschulden nicht bezahlt - Zoll pfändet Reisebus

Lindau / Bodensee (ots)

Weil ein Reiseunternehmen aus dem Kosovo offene Steuerschulden in Höhe von 22.200 Euro hatte, pfändeten Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit den Reisebus bei einer Kontrolle am Dienstagabend auf der Autobahn 96 in Höhe der Anschlussstelle Sigmarszell.

Das Unternehmen hatte wiederholt keine Personenbeförderungssteuer für ihre in Deutschland eingesetzten Busse bezahlt.

Da der Fahrer den Betrag vor Ort nicht begleichen konnte und auch keine Überweisung möglich war, pfändeten die Zöllner den Reisebus. Die Passagiere stiegen auf einen Ersatzbus um und konnten Ihre Reise verspätet fortsetzen.

Der Zoll ist befugt im Rahmen seiner Kontrollen bei ausländischen Personen und Unternehmen offene Steuerforderungen zu vollstrecken und auch Gegenstände zu pfänden. In über 400 Fällen haben die Beamten des Hauptzollamts Ulm im vergangenen Jahr rund 80.000 Euro vereinnahmt.

