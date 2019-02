Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Autobahnkontrollen Zoll stoppt Partybus

Ulm (ots)

Ulm-Dornstadt Bei Kontrollen auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm waren Zöllner am Sonntag gleich doppelt erfolgreich. Rauschgiftspürhündin Vicky erschnüffelte insgesamt 11 Gramm Marihuana und Amphetamin bei jungen Passagieren, die mit dem Bus von einer Technoparty in Belgien nach Österreich unterwegs waren. Das Rauschgift versteckten sie teilweise in ihrer Unterwäsche. Gegen die Personen wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Des Weiteren kontrollierten die Zollbeamten einen serbischen Kleintransporter der mit fabrikneuen Fenstern im Wert von ca. 1.500 Euro beladen war. Zollrechtliche Dokumente konnte der Fahrer nicht vorlegen, weshalb gegen ihn vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet wurde.

