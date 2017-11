HZA-UL: Zoll am Bodensee-Airport findet Elfenbein-Stoßzahn

Friedrichshafen (ots) - Anfang des Monats haben Zollbeamte im Koffer einer Reisenden aus Nigeria den Stoßzahn eines Elefanten entdeckt.

Weil der Verdacht des Verstoßes gegen das Washingtoner Artenschutzübereinkommen bestand, schickten die Zöllner den Zahn zur Begutachtung an Experten beim Stuttgarter Flughafen, die bestätigten, dass es sich um geschütztes Elfenbein handelte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die 34-Jährige ein und beschlagnahmten den Stoßzahn.

Die Nigerianerin reiste über Frankfurt am Main nach Friedrichshafen und wählte bei der Einreise den "grünen" Ausgang. Auf Befragen meldete sie nichts an. Bei der anschließenden Röntgenkontrolle des Gepäcks entdeckten die Beamten den Stoßzahn. Die Frau gab an, dass es sich um ein Souvenir handelte.

