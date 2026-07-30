Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Trotz Täuschungsversuche: Zoll stellt acht illegal beschäftigte Bauarbeiter fest

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Acht illegal beschäftigte Trockenbauer stellte der Stuttgarter Zoll bei einer Prüfung des Neubaus des Flugfeldklinikums in Böblingen am 29.07.2026 fest. Als die Männer im Alter von 20 bis 51 Jahren die Prüfmaßnahme bemerkten, wollten sie sich dieser unbemerkt entziehen. Dazu legten sie ihre Arbeitskleidung ab, um in Alltagskleidung die Baustelle zu verlassen. Doch die Zöllnerinnen und Zöllner ließen sich davon nicht täuschen. Es stellte sich heraus: die moldawischen Staatsangehörigen verfügten nicht über Aufenthaltstitel, die ihnen eine Beschäftigung in Deutschland gestatteten. Damit hielten sie sich unerlaubt im Bundesgebiet auf. Noch vor Ort wurden gegen die Bauarbeiter Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Das zuständige Ausländeramt wird die Personen zur umgehenden Ausreise auffordern. Es ist mit empfindlichen Geldstrafen zu rechnen. Die Ermittlungen sowie die Auswertung der weiteren Prüfungsergebnisse dauern noch an.

Zusatzinformation:

Nicht-EU-Ausländer benötigen für die Aufnahme einer Beschäftigung einen entsprechenden Aufenthaltstitel, welcher die Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland gestattet. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit prüft die Einhaltung dieser Pflicht auf Grundlage des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. Daneben prüft der Zoll unter anderem die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Melde- und Beitragspflichten oder auch die ordnungsgemäße Bezahlung des Mindestlohns.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell