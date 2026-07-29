Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Schlüsselerlebnis -Zoll entdeckt Fälschungen fabrikneuer Autoschlüssel von verschiedenen Marken-

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Stuttgart (ots)

Zollbeamte haben bei der Frachtabfertigung am Flughafen Stuttgart eine Sendung mit knapp 2.000 gefälschten Autoschlüsseln bekannter Markenhersteller aus dem Verkehr gezogen. Die Sendung war bereits Anfang Juli beim Zollamt Stuttgart Flughafen zur Abfertigung angemeldet wurden. Für ein kleines Schlüsselerlebnis sorgte dabei die ungewöhnlich allgemein gehaltene Warenbezeichnung "Keys" in den Zollpapieren. Sie veranlasste die Beamten, die Sendung genauer unter die Lupe zu nehmen. Beim Öffnen der vier großen Kartons entdeckten die Beamten mehr als 1.900 neue Autoschlüssel, die mit Markensymbolen von drei bekannten deutschen Automobilherstellern versehen waren. Aufgrund der Aufmachung der Sendung stoppte der Zoll die Waren und informierte die Rechteinhaber der Originalwaren über den Verdacht der Markenrechtsverletzung. Mittlerweile liegen dem Zollamt die Gutachten der Markenrechtsinhaber vor, dass es sich bei sämtlichen Schlüsseln um Plagiate handelt. Die gefälschten Autoschlüssel werden daher künftig keine Fahrzeugtüren öffnen - stattdessen werden sie vom Zoll vernichtet.

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