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HZA-S: 70.000 Euro in umfunktioniertem Notizbuch versteckt - Zoll leitet Bußgeldverfahren ein

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Stuttgart (ots)

70.000 Euro in umfunktioniertem Notizbuch versteckt - Zoll leitet Bußgeldverfahren ein

Bereits am vergangenen Mittwoch entdeckten Zollbeamte am Flughafen Stuttgart bei der Kontrolle eines Reisenden 70.000 Euro Bargeld, das nicht ordnungsgemäß beim Zoll angemeldet worden war.

Der 65-jährige Mann hatte bereits für seinen Flug nach Serbien eingecheckt und wurde im Gatebereich von Zollbeamten kontrolliert. Auf die Frage nach mitgeführten Barmitteln gab der Reisende an, dass sich in seinem Rucksack 70.000 Euro befinden.

Das Bargeld hatte der Mann in einem umfunktionierten Notizbuch versteckt. Hierfür waren sämtliche Seiten des Notizbuchs entfernt worden, sodass die Geldscheine darin eingelegt werden konnten.

Da sich im Rahmen der Kontrolle keine Anhaltspunkte für Geldwäsche oder andere Straftaten ergaben, durfte der Mann seine Reise mit dem Bargeld fortsetzen. Wegen der unterlassenen Barmittelanmeldung leitete der Zoll jedoch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Dem Reisenden droht nun ein Bußgeld von bis zu 25 Prozent des mitgeführten Bargeldbetrags.

Zusatzinformation:

Wer mit Barmitteln im Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehr in die Europäische Union ein- oder aus der Europäischen Union ausreist, ist verpflichtet, diese schriftlich beim Zoll anzumelden. Die Anmeldepflicht dient der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Verhinderung anderer Formen schwerer Kriminalität.

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