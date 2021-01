Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Beschäftigte bei den Zollämtern tragen Dienstkleidung

Stuttgart (ots)

Ab kommender Woche sind auch die Beschäftigten bei den Zollämtern in Böblingen, Stuttgart-Hafen, Winnenden und Zuffenhausen mit neuer Zolldienstkleidung im Einsatz. Bislang trugen die hier im Bereich der Warenabfertigung eingesetzten Zöllner im Dienst zivile Kleidung. "Mit der Einführung der einheitlichen modernen Dienstkleidung bei den Zollämtern versprechen wir uns vor allem eine verbesserte optische Wahrnehmbarkeit der Beschäftigten als Zollbeamte mit hoheitlichen Aufgaben", erklärt der Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart, Zollamtsrat Thomas Seemann, den Ansatz der Neueinkleidung für die insgesamt rund 65 Mitarbeiter. Der Einführung des neuen Outfits bei den Binnenzollämtern war eine Befragung der hier eingesetzten Beschäftigten vorausgegangen, bei der sich weitaus mehr als die Hälfte der Befragten für das Tagen der Dienstkleidung ausgesprochen hatte. Im Rahmen der Abfertigung von Waren- und Paketsendungen aus der ganzen Welt treten die Beamten der Zollämter sowohl mit Spediteuren und gewerblichen Anmeldern als auch mit Empfängern privater Postsendungen in Kontakt. "Besonders LKW-Fahrer aus dem Ausland sind es gewohnt, beim Zoll Informationen und Anweisungen von uniformierten Beamten zu erhalten", ergänzt Seemann. Neben der Erhebung von Steuern bei der Einfuhr von Waren obliegt es den Binnenzollämtern, auch nichteinfuhrfähige oder verbotene Waren wie zum Beispiel Plagiate oder bestimmte Arzneimittel aus dem Verkehr zu ziehen. Zusatzinformationen: Die Binnenzollämter in Böblingen, Stuttgart-Hafen, Winnenden und Zuffenhausen stellen die Überwachung des zollrechtlichen Warenverkehrs im 1.812 Quadratkilometer großen Bezirk des Hauptzollamts Stuttgart sicher. Die dort eingesetzten rund 65 Beschäftigten sind dabei sowohl Kontrollbeamte als auch Ansprechpartner für die Wirtschaft. Weiterhin fungieren die Zollämter im Bereich der Kraftfahrzeugsteuer als Kontaktstellen, bei denen Bürger Unterlagen einreichen oder Steuernachzahlungen tätigen können. Die Beschäftigten des Zolls am Stuttgarter Flughafen, die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie der mobilen Kontrolleinheit Verkehrswege tragen schon seit rund zwei Jahren die blaue Zolldienstkleidung. Da in diesen Bereichen im Gegensatz zu den Zollämtern auch schon vorher Dienstkleidung getragen wurde, ersetzte der neue Look die hier bis Ende 2018 getragene grüne Dienstkleidung. Damals haben Stuttgarter Zoll-Auszubildende im Zuge der Ablösung der alten grünen Uniformen ein nachhaltiges Upcycling-Projekt für die ausgesonderten Textilien ins Leben gerufen. Eine Berliner Werkstätte für Menschen mit Behinderungen fertigt unter dem Label #zollerprobt aus der ehemaligen Dienstkleidung modische Taschen, Hüllen und Rucksäcke. www.zoll-werkstatt.de

