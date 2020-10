HZA-S: Illegale Beschäftigung auf Baustelle in Welzheim

Hauptzollamt Stuttgart

Stuttgarter Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben gestern Mittag auf einer Baustelle in Welzheim fünf Arbeiter entdeckt, die sich mit gefälschten Pässen illegal in der Bundesrepublik aufgehalten haben. Aufgrund eines Hinweises der Beamten des Polizeireviers Welzheim entschieden sich die Zöllner für eine vollständige Überprüfung des Bauvorhabens in der Welzheimer Innenstadt. Die Zollbeamten sicherten dafür gemeinsam mit den Polizisten die Baugrube ab und kontrollierten im Anschluss alle auf dem Bauprojekt tätigen Arbeiter. Bei fünf Männern konnten die Beamten schon mit bloßem Auge erkennen, dass es sich bei den vorgelegten kroatischen Pässen um Fälschungen handelte. Mit dem Verdacht konfrontiert, gaben die Männer zu, tatsächlich aus Serbien (3) beziehungsweise aus Bosnien (2) zu kommen und in Deutschland illegal beschäftigt zu sein. Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft und müssen sich nun wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts sowie der Urkundenfälschung verantworten. Darüber hinaus befand sich unter den in Welzheim beschäftigten Bauarbeitern ein weiterer Bosnier, der zwar ebenfalls nicht in Deutschland arbeiten durfte, jedoch keine gefälschten Papiere bei sei hatte. Der Mann musste nun eine Sicherheit hinterlegen und ist verpflichtet, seine unverzügliche Ausreise gegenüber den Ausländerbehörden nachzuweisen. Gegen einen Bauarbeiter aus Polen lag wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe ein Haftbefehl vor. Nach Zahlung der knapp 1.000 Euro blieb der Mann auf freiem Fuß.

In der Vernehmung gaben die Arbeiter vom Balkan an, von Schleusern nach Leipzig gebracht und danach gegen Geld an Baufirmen "verkauft" worden zu sein. Der Zoll ist dabei, das Subunternehmergeflecht auf der Baustelle in Welzheim aufzuklären und hat Ermittlungen gegen die Arbeitgeber der Männer wegen des Verdachts auf Beihilfe zum illegalen Aufenthalt sowie Verstößen gegen die Sozialabgabenpflicht sowie geltende Mindestlohnbestimmungen aufgenommen. Dank einer professionellen Zusammenarbeit von Polizei- und Zollbehörden konnten die Verstöße auf der Baustelle zügig abgearbeitet werden und die restlichen Arbeiter, bei denen keine Verstöße vorlagen, umgehen ihre Arbeit fortsetzen.

