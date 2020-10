Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Eine Hose, ein Handtuch, zwei Paar Turnschuhe und 2,4 Kilogramm Marihuana im Koffer

Stuttgart (ots)

Zollbeamte am Stuttgarter Flughafen haben am vergangenen Sonntag einen Reisenden gestoppt, der 2.400 Gramm Marihuana nach Deutschland schmuggeln wollte. Der Mann aus Gambia war um die Mittagszeit mit einem Linienflug aus Barcelona in Stuttgart angekommen und wurde beim Verlassen der Gepäckausgabehalle von den Zöllnern angesprochen und für eine Kontrolle aus gewählt. Der Reisende gab zunächst an, das Vorhängeschloss des Koffers mangels passenden Schlüssels nicht öffnen zu können. Eine daraufhin durchgeführte Überprüfung des Gepäcks mittels Röntgentechnik legte jedoch den Verdacht nahe, dass sich in dem Rollkoffer Betäubungsmittel befanden. Aufgrund des Anfangsverdachts öffneten die Beamten das Vorhängeschloss gewaltsam und entdeckten neben einer Hose, einem Handtuch sowie zwei Paar Turnschuhen zwei große in Klarsichtfolie verpackte Marihuanapakete mit einem Gesamtgewicht von 2.380 Gramm. Der 22 Jahre alte Schmuggler wurde von den Zollbeamten festgenommen und die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Ein Richter hat mittlerweile Untersuchungshaft für den Mann angeordnet, die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Stuttgart. Bereits Ende September hatte der Zoll am Flughafen Stuttgart einen Schmuggel von 5,7 Kilogramm Marihuana aus Spanien stoppen können.

