Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Gefälschte Uhren und getrocknetes Schweinefleisch

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Beamte des Zollamts Stuttgart Flughafen haben letzte Woche eine Sendung gestoppt, die neben Plagiaten auch fast 100 Kilogramm nicht einfuhrfähige Lebensmittel enthielt. Die Pakete mit einem Gesamtgewicht von 425 Kilogramm kamen aus Nigeria und waren für eine Firma im Landkreis Reutlingen bestimmt. Bei der Zollabfertigung entdeckten die Beamten neben Textilien auch 35 Produkte, bei denen es sich augenscheinlich um Plagiate namhafter Markenhersteller handelte; darunter zehn gefälschte Armbanduhren. Die Waren wurden von den Zöllnern einbehalten und nun müssen die Originalhersteller klären, ob es sich tatsächlich um Fälschungen handelt und ob sie gegen die Einführer vorgehen möchten. Für weitere in der Sendung enthaltene 95 Kilogramm Lebensmittelprodukte -hauptsächlich Fleisch- und Fischwaren- endete die Einfuhr ebenfalls am Zollamt. Für die Produkte konnten nicht die für eine Einfuhr erforderlichen Gesundheitsbescheinigungen vorgelegt werden. "Lebensmittel wegzuwerfen fällt niemandem leicht, aber gerade für Produkte wie Fleisch gelten bei der Einfuhr in die EU strenge Anforderungen. So soll verhindert werden, dass Tierseuchen -wie ganz aktuell zum Beispiel die afrikanische Schweinepest- eingeschleppt werden und sich in Europa ausbreiten", erklärt der Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart, Thomas Seemann, warum die Lebensmittel entsorgt werden mussten. Alleine im September dieses Jahres zog das Zollamt Stuttgart Flughafen gemeinsam mit dem Veterinäramt des Landkreises Esslingen eine dreiviertel Tonne nichteinfuhrfähige Lebensmittel aus dem Verkehr. Die Kosten für die Vernichtung trägt dabei der Einführer der Waren.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Stuttgart

Pressesprecher

Thomas Seemann

Telefon: 0711-922-2324

E-Mail: presse.hza-stuttgart@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell