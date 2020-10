Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Zollhund entdeckt weggeworfenes Kokain im Gebüsch

Stuttgart (ots)

Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege haben am frühen Dienstag Abend bei einer Zollkontrolle am Tank- und Rasthof Sindelfinger Wald zwei Reisende mit 150 Gramm Kokain im Gepäck gestoppt. Die zwei Männer aus der Schweiz waren selbst an die Tankstelle der Rastanlage gefahren. Hier wurden sie von den Zollbeamten angesprochen und zur Kontrolle auf den Parkplatz geleitet. Auf dem Weg zur Kontrollstelle meinte einer der Zöllner beobachtet zu haben, dass die Insassen des Fahrzeugs mit Schweizer Zulassung etwas aus dem Auto warfen. Bei der Überprüfung des Parkplatzareals entdeckte der an der Kontrolle beteiligte Zollhundeführer mit seinem 3-Jahre alten Betäubungsmittelspürhund Pius (Deutscher Schäferhund) in einem Gebüsch einen Plastikbeutel mit 150 Gramm Kokain. Die zwei Männer wurden vorläufig festgenommen und die Betäubungsmittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Stuttgart. Für einen der Männer hat der Haftrichter mittlerweile Untersuchungshaft angeordnet.

