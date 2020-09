Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Schwer bewaffnet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

Dornstadt: Stuttgarter Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege haben am vergangenen Wochenende auf der Autobahn A8 ein Fahrzeug mit mehreren Waffen sowie Betäubungsmitteln an Bord gestoppt. Der 31-jährige Fahrer war auf dem Weg von Italien in Richtung Frankreich und wurde bei Dornstadt vom Zoll für eine Kontrolle angehalten. Schon beim Aussteigen des Fahrers entdeckten die Beamten eine griffbereite Druckluftpistole, die in der Ablage der Fahrzeugtür steckte. Im Rahmen der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Zöllner eine weitere verbotene Druckluftpistole mit Laserpointer, ein Druckluftgewehr mit Zielfernrohr, drei weitere Zielfernrohre, vier montierbare Laserzieleinrichtungen sowie zwei Schlagringe, von denen einer zusätzlich eine Elektroschockfunktion besaß. Weiterhin wurde eine geringe Menge Amphetamin sowie knapp 100 Tabletten diverser verschreibungspflichtiger Arzneimittel gefunden. Die Beamten beschlagnahmten die verbotenen Waren und leiteten gegen den Franzosen ein Strafverfahren ein. Da der Fahrer zudem augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, entschied sich eine hinzugezogene Streife des Autobahnpolizeireviers Mühlhausen zur Entnahme einer Blutprobe und erteilte dem Mann ein 24-stündiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Stuttgart

Pressesprecher

Thomas Seemann

Telefon: 0711-922-2324

E-Mail: presse.hza-stuttgart@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell