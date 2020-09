Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Teerkolonne unterwegs - Vorsicht vor Haustürgeschäften im Raum Waldenbuch

Nach aktuellen Hinweisen aus der Bevölkerung wurden Bewohner in Waldenbuch durch so genannte "Teerkolonnen" aufgesucht. Vor der Annahme der durch die Wanderarbeiter an der Haustür angebotenen Arbeitsleistungen wird dringend gewarnt. Die vermeintlichen Schnäppchen entpuppen sich im Nachhinein oft als Mogelpackungen. Zumeist wird schlampige Arbeit abgeliefert und den Auftraggebern entstehen für die Beseitigung der Schäden erhebliche Folgekosten. Darüber hinaus handelt es sich bei den angegebenen Firmen häufig um Briefkastenfirmen. Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche können in aller Regel nicht geltend gemacht werden.

Weitere Hinweise zum Aufenthalt der Teerkolonne nimmt das Hauptzollamt Stuttgart unter der Rufnummer 0711/ 922-0 entgegen.

