HZA-S: Leitungswechsel beim Hauptzollamt Stuttgart - Anca Coman folgt auf Constanze Voß

Stuttgart (ots)

Regierungsdirektorin Anca Coman hat zum 1. August die Leitung des Hauptzollamts Stuttgart übernommen. Für die 44-Jährige, die nunmehr schon seit mehr als sieben Jahren für den Zoll in Stuttgart tätig ist und dabei die letzten Jahre die Vertretung der Dienststellenleitung innehatte, ein logischer Schritt. "Wenn man die Verantwortung für eine Behörde mit so vielen verschiedenen Bereichen - von der Abgabenerhebung bis zur Bekämpfung von Schwarzarbeit - übernimmt, kann man schon von einer gewissen Herausforderung sprechen", resümiert Coman. "Aber gerade dies stellt für mich auch den Reiz der Aufgabe dar. Ich habe bei meiner Arbeit im Hauptzollamt schon die allermeisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen dürfen und weiß, dass ich mich einhundertprozentig auf mein Team verlassen kann."

Die Juristin folgt in der Funktion als Dienstvorgesetzte für rund 590 Stammbeschäftigte sowie 150 Auszubildende in Stuttgart Constanze Voß nach, die bereits im April zur Generalzolldirektion in Bonn gewechselt ist. Anca Coman absolvierte von 1996 bis 2002 ein Studium der Rechtswissenschaften in Konstanz und Ferrara (Italien) und leistete im Anschluss das Rechtsreferendariat am Freiburger Landgericht ab. Nach beruflichen Stationen bei einer Rechtsanwaltskanzlei sowie der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer trat Coman 2007 in die Bundeszollverwaltung ein. Hier arbeitete die 44-Jährige zunächst an der Neuorganisation des bundesweiten Beschaffungswesens beim Zoll mit und kümmerte sich danach noch bis in das Jahr 2013 um das Ausschreibungsgeschehen beim Ankauf von Ausrüstungsgegenständen - von der Dienstkleidung bis zum Hochseetauglichen Zollboot. Vor fast genau sieben Jahren wechselte Coman dann erstmalig nach Stuttgart und übernahm hier beim Hauptzollamt Stuttgart das Sachgebiet Kontrollen, zu dem neben der Abfertigung im Reiseverkehr am Flughafen auch die Kontrolleinheit Verkehrswege gehört, die unter anderem für mobile Zollkontrollen auf der Autobahn zuständig ist. Ab 2017 leitete Coman das Sachgebiet Abgabenerhebung und war seitdem auch stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts. Privat schwärmt die Mittvierzigerin, die in Stuttgart lebt, für die italienische Kunst und Kultur und besitzt ein Abonnement für das "Alte Schauspielhaus".

Bereits am ersten Tag in neuer Funktion wartete auf die frisch gebackene Hauptzollamtsleiterin mit der Vereidigung von insgesamt 57 neu eingestellten Nachwuchskräften für den mittleren beziehungsweise gehobenen Zolldienst eine besondere Aufgabe. "Gleich am ersten Arbeitstag als Chefin so eine große Anzahl von jungen Leuten begrüßen zu dürfen, die sich für den Beruf entschieden haben und mit vollem Engagement in ihre Ausbildung oder ihr duales Studium starten, ist schon richtig toll. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren die Kompetenzen der Nachwuchskräfte dringend benötigen. Auch sonst liegt mir das Thema Aus- und Weiterbildung besonders am Herzen. Auf der einen Seite wollen wir die hohen Qualitätsansprüche bei der Aufgabenerledigung wahren und auf der anderen Seite den Zoll natürlich in vielen Bereichen weiterentwickeln; das kann uns nur mit gut ausgebildeten und top motivierten Mitarbeitern gelingen."

Bedingt durch die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist nicht absehbar, ob und wann Frau Coman im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in das neue Amt eingeführt werden wird. Die neue Leiterin des Hauptzollamts Stuttgart beabsichtigt unabhängig davon in den kommenden Wochen den Dialog mit den zahlreichen Partnern und Zusammenarbeitsbehörden des Zolls in Stuttgart aufzunehmen und weiterzuführen.

