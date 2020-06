Hauptzollamt Stuttgart

Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Telefonischer Berufsinformationstag beim Stuttgarter Zoll "Call your future"

Stuttgart (ots)

"Leider bestanden durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie und dem Ausfall der entsprechenden Berufsmessen und Praktikumsangebote für die Schüler in den letzten Monaten wenig Möglichkeiten, sich über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.", erklärt Thomas Seemann, Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart, die Situation im Bereich Berufsorientierung. Der Stuttgarter Zoll bietet am 23. Juni 2020 von 13:00 - 17:00 Uhr Ausbildungs- und Studiensuchenden die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch mit den Berufsberatern alles über die beruflichen Möglichkeiten beim Zoll zu erfahren. Unter der Telefonnummer 0711 922-2324 können Interessierte sich mit allen Fragen zum Berufseinstieg an die Zollbeamten wenden.

"Halt Zoll!", die meisten Menschen kennen den Zoll natürlich vom Flughafen. Die bundesweit 40.000 Zöllner fertigen aber nicht nur Waren aus aller Welt ab, sie gehen gegen Drogenschmuggler vor, setzen sich für Artenschutz ein, kämpfen für gerechte Löhne und faire Wettbewerbsbedingungen, erheben jedes Jahr mehr als 140 Milliarden Euro Steuern und vieles mehr... Mit der zweijährigen Ausbildung im mittleren Dienst sowie dem dualen Studium im gehobenen Zolldienst oder im Bereich Verwaltungsinformatik bietet der Zoll interessante und abwechslungsreiche Perspektiven für Schülerinnen und Schüler.

Hauptzollamt Stuttgart

Thomas Seemann

Telefon: 0711-922-2324

E-Mail: presse.hza-stuttgart@zoll.bund.de

www.zoll.de

