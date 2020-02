Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Zur rechten Zeit - Zoll verhindert Schmuggel einer exklusiven Armbanduhr

Stuttgart (ots)

Die Kontrolle eines Reisenden am Stuttgarter Flughafen erfolgte gerade zur rechten Zeit und verhinderte einen Steuerschaden von mehr als 3.000 Euro. Um 6:30 Uhr sprachen Beamte des Hauptzollamtes Stuttgart am Sonntag einen aus Ankara eingereisten Fluggast an, nachdem dieser die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollte. Bei der Kontrolle führte eine im Reisegepäck vorgefundene Rechnung in Höhe von über 16.000 Euro für eine kurz zuvor in der Türkei erworbene Herrenarmbanduhr die Zöllner auf die richtige Spur. Der Reisende trug den noblen Zeitmesser an seinem Handgelenk und gab an, sich über das Bestehen einer Anmeldepflicht nicht bewusst gewesen zu sein. Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung leiteten die Zollbeamten noch vor Ort ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Das Armband wurde diesem überlassen, nachdem er die Einfuhrabgaben in Höhe von rund 3.000 Euro sowie eine Sicherheit über die zu erwartende Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro geleistet hatte.

