HZA-S: Zeitreise

Zollbeamte am Stuttgarter Flughafen haben gestern bei einer Kontrolle eine große Anzahl hochwertiger Uhren, Textilien und Schmuckstücke entdeckt. Die Beamten stoppten ein Ehepaar mit einem Kind als diese die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollten. Die Reisenden waren in Vietnam gestartet und über Zürich nach Stuttgart gereist. Auf die Frage der Beamten nach mitgebrachten Waren gab der Mann an, dass sich in den mitgeführten Koffern und Kartons ausschließlich Bekleidung befände. Bei der Kontrolle der Gepäckstücke entdeckten die Zöllner dann diverse hochwertige Artikel zwischen den Kleidungsstücken. Insgesamt 55 Uhren, 54 Schmuckstücke aus Edelmetallen, 28 Textilien sowie vier Smartphones und Tablets, allesamt neu und originalverpackt. Bei dem überwiegenden Teil der importierten Waren handelte es sich um Erzeugnisse, die mit den Markenkennzeichen namhafter Hersteller versehen waren. Weiterhin entdeckten die Beamten Quittungen über den Erwerb von Waren im Wert von mehreren tausend Euro. Trotzdem besteht zumindest bei einem Teil der Schmuggelware der Verdacht, dass es sich um Plagiate handeln könnte, die weiterverkauft werden sollten. Die nichtangemeldeten Artikel wurden von den Beamten sichergestellt. Gegen die im Landkreis Reutlingen wohnhaften Eheleute wurde ein Steuerstrafverfahren wegen versuchter Hinterziehung von Einfuhrabgaben eingeleitet. Die Beamten gehen davon aus, dass alleine der Wert der geschmuggelten Uhren weit über 25.000 Euro liegt. Weitere Waren, die im Verdacht stehen, gefälscht zu sein, müssen jetzt von den Markenherstellern geprüft werden.

