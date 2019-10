Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Auf die Finger geschaut - Stuttgarter Zoll nimmt mit 70 Einsatzkräften Nagelstudios unter die Lupe

Stuttgart (ots)

Eine Schwerpunktprüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in der vergangenen Woche konzentrierte sich auf die Nagelstudios in Stuttgart und der Region - und beförderte zahlreiche Unregelmäßigkeiten ans Tageslicht. Vom 24. bis 25. Oktober kontrollierten die Zollbeamten in 25 Unternehmen 192 Personen, führten 59 Geschäftsunterlagenprüfungen durch und leiteten 38 Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Diese richteten sich unter anderem gegen zahlreiche Arbeitgeber wegen illegaler Beschäftigung, Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns und fehlender Meldungen zur Sozialversicherung. 12 Personen besaßen keine gültige Aufenthalts- bzw. Arbeitsgenehmigung und hielten sich somit illegal in Deutschland auf; mehrere Personen erhielten unberechtigt Leistungen vom Jobcenter und der Arbeitsagentur - auch hier wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

