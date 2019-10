Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Gemeinsame Streife von Bundespolizei und Zoll findet ein halbes Kilogramm Marihuana im Fernzug

Bruchsal (ots)

In den Abendstunden des vergangenen Dienstags hat eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und Zoll bei einem Reisenden im Zug von Stuttgart in Richtung Basel ein halbes Kilogramm Marihuana entdeckt. Die Beamten kontrollierten im Fernzug auf Höhe Bruchsal einen Mann aus Gambia und ordneten dem Reisenden einen leicht nach Marihuana riechenden Rucksack zu. Im dem Gepäckstück fanden die Beamten einen Klarsichttüte mit 555 Gramm Marihuana. Daraufhin erklärte der Mann, dass diese Tüte nicht ihm gehören würde und er sich auch nicht erklären könne, wie die Schmuggelware in seinen Rucksack gelangt sein. Der Reisende wurde von den Beamten festgenommen und zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Karlsruhe gebracht. Eine Richterin des Amtsgerichts Karlsruhe ordnete das Verbringen des Mannes ins Polizeigewahrsam und die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg finden regelmäßig gemeinsame Kontrollen von Polizei- und Zollbeamten statt. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Stuttgart.

