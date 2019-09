Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: 4.000 Zigaretten und ein gefälschter Pass

Stuttgart (ots)

Zollbeamte am Stuttgarter Flughafen haben gestern 4.000 Schmuggelzigaretten entdeckt, die ein Mann aus dem Landkreis Böblingen von einem Fernbusfahrer aus Serbien in Empfang nahm. Die Zöllner beobachteten, wie der Mann am Busterminal des Flughafens auf den Bus wartete und dann vom Fahrer zwei große Plastiktüten ausgehändigt bekam. Die Beamten sprachen den Mann daraufhin an und überprüften den Inhalt der Behältnisse. Insgesamt fanden die Zollbeamten 4.000 Stück Zigaretten mit serbischen Steuerbanderolen, die sich der Mann, wie er selbst zugab, von Verwandten aus Serbien mit dem Bus hatte schicken lassen. Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, die Höhe der hinterzogenen Tabaksteuer beläuft sich auf knapp 750 Euro. Bei der Aufnahme der Anzeige entdeckten die Zöllner bei dem Mann zusätzlich eine augenscheinlich gefälschte kroatische Identitätskarte. Da somit weiterhin der Verdacht des illegalen Aufenthalts im Raum stand, übergaben die Beamten den Mann an die Polizisten des Reviers Flughafen. Hier stellten die Beamten fest, dass sich der Serbe zwar rechtmäßig in Deutschland aufhält, leiteten wegen Besitzes gefälschter Ausweisdokumente jedoch ein weiteres Ermittlungsverfahren ein.

