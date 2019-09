Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Sicherheitsdienste geprüft

Stuttgart (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende haben etwa 30 Einsatzkräften der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Hauptzollämter Stuttgart und Heilbronn Prüfungen bei einem Fußballspiel im Stuttgarter GAZI Stadion sowie in Ludwigsburg beim Electrique Baroque Festival durchgeführt. Die Zöllner kontrollierten die Beschäftigungsverhältnisse und die Arbeitsbedingungen der hier eingesetzten Arbeitnehmer im Sicherheitsgewerbe. Weiterhin bildeten Prüfungen zur Einhaltung der geltenden Mindestlohnbestimmungen einen Hauptbestandteil der Maßnahmen. Insgesamt wurden 76 Sicherheitskräfte von den Zollbeamten überprüft. Davon waren 47 Personen weder zur Sozialversicherung gemeldet noch verfügten sie über die im Bewachungsgewerbe erforderliche Bescheinigung über die Teilnahme an entsprechenden Schulungen. Neun Personen wurden wegen Sozialleistungsbetrugs angezeigt, sieben ausländische Arbeitnehmer arbeiteten bei den Veranstaltungen ohne die erforderliche Arbeitserlaubnis. Gegen die Arbeitgeber der Beschäftigten ermitteln jetzt die Zolldienststellen in Stuttgart und in Heilbronn.

