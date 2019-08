HZA-S: Bargeld in Babywindeln versteckt

Hauptzollamt Stuttgart

Stuttgart (ots)

Bereits am Dienstag dieser Woche haben Zollbeamte am Flughafen Stuttgart knapp 30.000 Euro nichtangemeldetes Bargeld bei einem Reisenden gefunden, ein Teil des Geldes war dabei in zwei Babywindeln versteckt. Der 32-jährige Reisende war aus Mailand kommend in Stuttgart gelandet und wollte die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Hierbei wurde der Mann von den Zöllnern angesprochen und zu mitgeführtem Bargeld befragt. Der Türke erklärte zunächst, dass er keine größeren Bargeldbeträge mit sich führe, gab dann aber im Laufe der Kontrolle zu, dass er knapp 8.000 Euro in seiner Handtasche habe. Die Beamten untersuchten daraufhin das weitere Gepäck des Mannes und entdeckten versteckt in zwei unbenutzten Babywindeln weitere 20.000 Euro Bargeld. Da der Reisende den Beamten schlüssig erklären konnte, dass er das Geld für mehrere Landsleute in Deutschland mitgebracht habe, leitete der Zoll kein Verfahren wegen möglicher Geldwäsche ein. Da der Mann die Barmittel gegenüber den Beamten jedoch nicht angemeldet hatte, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor und die Beamten erhoben ein Bußgeld in Höhe von mehr als 3.600 Euro. Mit dem restlichen Bargeld durfte der Mann seine Reise danach fortsetzen.

