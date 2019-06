Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Zoll stellt 85 Kilo Wasserpfeifentabak sicher

Stuttgart (ots)

Am Abend des 18. Juni haben Beamte des Hauptzollamtes Stuttgart insgesamt 85 Kilo Wasserpfeifentabak aufgrund von Verstößen gegen den Kleinverkaufspreis und den Verpackungszwang bei Kontrollmaßnahmen in verschiedenen Shisha-Bars sichergestellt. In einem Fall wurde für die Zubereitung einer Shisha Tabak aus der Kleinverkaufsverpackung entnommen und zu einem vom Kleinverkaufspreis abweichenden Preis verkauft. Außerdem wurde Tabak in Plastikbehältnisse umgefüllt und somit gegen den Steuerzeichenzwang verstoßen. Gegen die Betreiber von drei Lokalen in Stuttgart wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Steuerhinterziehung kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden.

