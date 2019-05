Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Zollkontrolle auf Großbaustelle in Gerlingen/ 12 Arbeitnehmer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde das Bauvorhaben Träuble-Areal im Herzen von Gerlingen durch Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit einer verdachtsunabhängigen Prüfung unterzogen. Unter den 80 kontrollierten Arbeitern wurden insgesamt 12 Arbeitnehmer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis angetroffen und vorläufig festgenommen. Die aus Moldawien und Albanien stammenden Männer zwischen 25 und 44 Jahren waren auf dem Bauprojekt als Maler eingesetzt und zeigten sich von der Festnahme durch die Zöllner überrascht. Die Arbeiter verfügten über slowenische Kurzzeitaufenthaltstitel und waren in der irrtümlichen Annahme nach Deutschland gereist, die Papiere befreiten sie von der Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungspflicht. Inzwischen haben die an die Polizei überstellten Arbeitnehmer Ausweisungsverfügungen erhalten.

Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung im Bauhaupt- und Baunebengewerbe waren am Vormittag des gleichen Tages bereits über 60 Beamte des Hauptzollamtes Stuttgart auf dem Großbauprojekt Stuttgart 21 mit der Prüfung mehrerer Bauabschnitte beschäftigt. Hierbei wurden 217 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Bei der Prüfung wurde ein Verstoß gegen das Arbeitnehmerentsendegesetz festgestellt, der ein Bußgeldverfahren nach sich zieht. In weiteren Prüfungen wird sich noch zeigen, ob sich einzelne Anzeichen auf Mindestlohnverstöße und illegale Arbeitnehmerüberlassung bestätigen.

