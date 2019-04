Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Vier Baustellen im Stuttgarter Stadtgebiet geprüft und acht illegal beschäftigte Arbeiter entdeckt

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Bei Prüfmaßnahmen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Stuttgart sind Beamte gestern auf Baustellen im Stadtgebiet auf acht illegal beschäftigte Personen gestoßen. Auf verschiedenen Baustellen in der Stuttgarter City sowie in der Heilbronner Straße trafen die Beamten insgesamt drei Serben beim Arbeiten an, die in Deutschland über keine Arbeitserlaubnis verfügten und sich damit illegal in der Bundesrepublik aufhielten. Einer der Männer war in einem Gebäude in der Königstraße mit Abbrucharbeiten beschäftigt und wies sich bei der Überprüfung seiner Identität mit gefälschten kroatischen Papieren aus. Auf einer Baustelle in Stuttgart-Zuffenhausen trafen die Zöllner zu einem späteren Zeitpunkt weitere fünf Arbeitnehmer aus Bosnien bei Fassadenarbeiten an, die mangels entsprechender Arbeitsgenehmigungen von ihrem Arbeitgeber ebenfalls illegal beschäftigt wurden. Alle acht von den Zollbeamten aufgegriffenen Männer mussten die Arbeit umgehend einstellen und wurden vorläufig festgenommen. Für den Arbeiter aus Serbien, der sich mit gefälschten Papieren ausgewiesen hatte, verhängte der zuständige Richter Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Die weiteren Männer mussten eine Sicherheit hinterlegen und sind verpflichtet, unverzüglich aus der Bunderepublik auszureisen. Weiterhin leitete der Zoll Verfahren gegen die Arbeitgeber wegen illegaler Ausländerbeschäftigung ein. Seit Jahresbeginn haben Stuttgarter Zollbeamte bereits fast einhundert Arbeitnehmer aus dem Ausland bei der Ausübung einer Beschäftigung angetroffen, die nicht im Besitz der entsprechenden Genehmigungen waren und sich damit illegal in der Bundesrepublik aufhielten. Die Personen werden von ihren Arbeitgebern dabei in der Regel nicht zur Sozialversicherung angemeldet und werden oftmals unterhalb der in Deutschland geltenden Lohnuntergrenzen bezahlt.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Stuttgart

Pressesprecher

Thomas Seemann

Telefon: 0711-922-2324

E-Mail: presse.hza-stuttgart@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell