Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Kaffee nicht angemeldet

Stuttgart (ots)

Bereits Anfang April haben Stuttgarter Zollbeamte mehr als 300 Kilogramm Kaffee auf einen LKW entdeckt, für den in Deutschland keine Kaffeesteuer entrichtet worden war. Der Transporter aus Portugal war von den Beamten am Rastplatz "Sindelfinger Wald" für eine Kontrolle ausgewählt und gestoppt worden. Unter den auf dem Fahrzeug geladenen Waren befanden sich drei Paletten mit Kaffeekapseln für welche der Fahrer weder einen Nachweis über die in Deutschland zu entrichtende Kaffeesteuer noch andere verbrauchsteuerrechtliche Papiere vorlegen konnte. Da die Spedition nicht bereit war, die Kaffeesteuer in Höhe von knapp 700 Euro für den Versender der Kaffeeprodukte auszulegen, wurde die Ware durch die Zollbeamten sichergestellt und am Flughafen Stuttgart eingelagert. Weiterhin leitete der Zoll ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein.

