HZA-S: Illegale Beschäftigung in Rutesheim und Leonberg

Stuttgarter Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben gestern drei illegal beschäftigte Bauarbeiter im Landkreis Böblingen entdeckt. Bei der Überprüfung der Arbeitsverhältnisse auf einer Baustelle in Rutesheim trafen die Beamten zwei Mazedonier bei Rohbauarbeiten an, die nicht über die für Deutschland erforderliche Arbeitserlaubnis verfügten. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und den Beamten des Polizeireviers Leonberg übergeben. Da das Bauunternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen auf einem weiteren Bauvorhaben in Leonberg tätig war, überprüften die Zollbeamten auch die hier beschäftigten Arbeitnehmer. Auf dieser Baustelle trafen die Zöllner auf einen dritten illegal beschäftigten Mazedonier, der für die gleiche Firma im Einsatz war. Die Männer mussten eine Sicherheit für die zu erwartende Strafe hinterlegen und wurden aus der Bundesrepublik ausgewiesen. Gegen den Arbeitgeber der Männer wurde durch den Zoll ein Verfahren wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt sowie illegale Ausländerbeschäftigung eingeleitet.

