HZA-S: Gaststättenkontrollen in Sindelfingen

Am vergangenen Wochenende führten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Stuttgart in einer gemeinsamen Gaststättenkontrolle mit dem Polizeirevier Sindelfingen sowie weiteren Behörden Prüfungen gastronomischer Betriebe im Stadtgebiet Sindelfingen und der angrenzenden Stadtteile durch.

Hierbei wurde in einem asiatischen Restaurant ein vietnamesischer Staatsangehöriger in der Küche arbeitend angetroffen, der lediglich im Besitz eines ungarischen Aufenthaltstitels war. Die Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland war ihm nicht erlaubt. Gegen den Vietnamesen wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Aufenthalts in Deutschland eingeleitet, die Staatsanwaltschaft ordnete die Zahlung einer Sicherheitsleistung an. Die Ausländerbehörde wird entscheiden, ob der Mann Deutschland in den kommenden Tagen verlassen muss. Gegen die Betreiberin des Restaurants wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt eingeleitet.

In einer Lounge in einem Sindelfinger Stadtteil wurden die Kontrollbeamten gleich mit mehreren Verstößen konfrontiert. Als die Beamten die Lounge betraten, versuchte der Inhaber, ein illegales Wett-Terminal in einem Treppenabgang zu verstecken, was jedoch durch die Beamten unterbunden werden konnte. Bei der Inaugenscheinnahme des Treppenabganges entdeckten die Beamten Betäubungsmittel. Die anschließende Durchsuchung der Lounge förderte weiterhin ein verbotenes Messer und eine genehmigungspflichtige Schreckschusspistole zutage. Die Polizei ermittelt nun gegen den Betreiber der Lounge.

