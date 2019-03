Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Illegale Beschäftigung in Böblinger Supermarkt

Stuttgart (ots)

Stuttgarter Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben gestern in einem Böblinger Supermarkt drei illegal beschäftigte Personen festgenommen. Die Beamten trafen die Männer in dem Geschäft beim Entpacken von Ware sowie beim Entladen eines Lieferwagens an und befragten Sie zu ihren Arbeitsverhältnissen. Die dabei von den Männern vorgelegten vietnamesischen Reisepässe enthielten ausschließlich polnische Aufenthaltstitel, die nicht zu der Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland berechtigten. Mittels Übersetzung durch eine weitere Angestellte wurde den Arbeitern der Tatvorwurf des unerlaubten Aufenthalts bekannt gegeben. Anschließend wurden die Männer durch die Zöllner festgenommen und Beamten des Polizeireviers Böblingen übergeben. Die Asiaten müssen nun mit der Ausweisung aus Deutschland rechnen. Gegen den Supermarktbesitzer und Arbeitgeber der Männer wurde durch den Zoll ein Verfahren wegen unerlaubter Ausländerbeschäftigung sowie Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt eingeleitet.

