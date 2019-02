Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Im Luftschutzkeller versteckt

Stuttgart (ots)

Stuttgarter Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben heute in Stuttgart Ost fünf Bauarbeiter entdeckt, die sich illegal in der Bundesrepublik aufhielten. Die Zöllner überprüften auf einer Baustelle in der Landhausstraße die Beschäftigungsverhältnisse von Arbeitern, die in dem Wohnhaus mit Innenausbauarbeiten beschäftigt waren. Bei der Durchsicht des Gebäudes entdeckten die Beamten im Keller die verschlossene Tür eines alten Luftschutzkellers. Mit Hilfe eines Metallrohres konnten die Zöllner schließlich die Tür des Raumes öffnen. In den Kellerräumlichkeiten stießen die Beamten auf vier Serben und einen Mann aus Mazedonien, die Arbeitskleidung trugen und augenscheinlich bis zum Eintreffen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in dem Gebäude gearbeitet hatten. Da die Männer keine Genehmigung zur Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland hatten, wurden sie von den Zollbeamten wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen und Beamten des Polizeireviers Ostendstraße übergeben. Die Männer räumten bei der Vernehmung ein, zur Aufnahme einer Beschäftigung nach Deutschland gereist zu sein. Einer der Männer erklärte zudem, er habe die Türklinke des Schutzraumes mit der Hand nach oben gedrückt, um eine Kontrolle des Raumes zu verhindern. Die Männer werden jetzt umgehend aus Deutschland ausreisen müssen. Gegen den Arbeitgeber der Trockenbauer, einen Stuttgarter Bauunternehmer, leitete der Zoll ein Verfahren wegen illegaler Ausländerbeschäftigung ein.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Stuttgart

Pressesprecher

Thomas Seemann

Telefon: 0711-922-2324

E-Mail: presse.hza-stuttgart@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell