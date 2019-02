Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Brand gelöscht und dennoch Finger verbrannt

Stuttgarter Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben gestern bei Arbeiten von Brandsanierern in einem Kindergarten in Stuttgart Neugereut drei illegal beschäftigte Arbeiter entdeckt. In der Kindertagesstätte war es Ende Januar zu einem Brand gekommen, der zu einem erheblichen Schaden in der Einrichtung geführt hatte. Die mit der Sanierung des ausgebrannten Gebäudes beauftragte Firma setzte unter den insgesamt zwölf Arbeitnehmern auf der Baustelle drei aus Südosteuropa eingereiste Männer ein, die in Deutschland über keine entsprechende Arbeitserlaubnis verfügten und sich mit Aufnahme der Beschäftigung illegal in der Bundesrepublik aufhielten. Die Männer wurden vom Zoll zur Identitätsfeststellung der Landespolizei übergeben und müssen nun unverzüglich aus der Bundesrepublik ausreisen. Gegen den Arbeitgeber der Männer leitete der Zoll ein Verfahren wegen illegaler Ausländerbeschäftigung ein. "Das Ziel unserer Prüfungen ist es nicht, die dringend notwendigen Aufräumarbeiten vor Ort zu verzögern", ordnet Thomas Seemann, Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart, die Zollkontrolle ein. "Die Sanierungsarbeiten nach derartigen Schadensfällen sind jedoch ein Geschäft, bei dem wir in der Vergangenheit immer wieder Unregelmäßigkeiten feststellen mussten." Auch bei den weiteren angetroffenen Arbeitern muss der Zoll noch prüfen, ob diese im vollen Umfang zur Sozialversicherung angemeldet waren und den Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk in Höhe von 10,56 Euro pro Stunde erhielten.

