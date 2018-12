HZA-S: Stuttgarter Zoll künftig in blauer Uniform

1 weiterer Medieninhalt

Die neue blaue Dienstkleidung des Zolls. Bild-Infos Download

Stuttgart (ots) - "Am kommenden Montag machen wir alle blau", freut sich der Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart, Thomas Seemann. Dabei werden die Stuttgarter Zollbeamten nicht unentschuldigt vom Dienst fernbleiben, sondern sie tragen ab kommenden Montag die neue blaue Dienstkleidung des Zolls. Nach fast 50 Jahren in "grün" passt sich der Zoll nun bundesweit nach und nach dem Erscheinungsbild deutscher und europäischer Sicherheitsbehörden an. "Nicht nur die Kollegen am Flughafen werden ab kommender Woche das moderne blaue Outfit tragen, sondern auch die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und unsere Kontrolleinheit Verkehrswege präsentieren sich zukünftig im neuen Look", erklärt Seemann den Farbwechsel bei den etwa 270 Stuttgarter Zollbeamten mit Dienstkleidung. Bundesweit sollen bis Januar 2020 alle insgesamt 13.500 Zöllner mit der modernen blauen Dienstkleidung ausgestattet werden. Die farbliche Umstellung der bislang grünen Einsatzfahrzeuge erfolgt im Zuge der Ersatzbeschaffung innerhalb der nächsten Jahre. Die Kosten für die bundesweite Erstausstattung der dienstkleidungstragenden Beschäftigten des Zolls belaufen sich auf circa 13,5 Millionen Euro.

